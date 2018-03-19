ابتكار جديد يُحدث ثورة في اختبارات الدواء على البشر

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

«طلقة طائشة» تخترق رأس طفلة في مهرجان بالرياض

«طلقة طائشة» تخترق رأس طفلة في مهرجان بالرياض

ولي العهد: جمعنا 100 مليار دولار من حملة مكافحة الفساد

ولي العهد: جمعنا 100 مليار دولار من حملة مكافحة الفساد

أمير عسير يوجه بإعادة الشيخ «سعد الحجري» إلى دروسه

أمير عسير يوجه بإعادة الشيخ «سعد الحجري» إلى دروسه

«جامعة الإمام» توضح ملابسات حادثة دهس الطالبة

«جامعة الإمام» توضح ملابسات حادثة دهس الطالبة

ابتكار جديد يُحدث ثورة في اختبارات الدواء على البشر

ابتكار جديد يُحدث ثورة في اختبارات الدواء على البشر
0

تواصل – متابعات:

طوَّر فريق من الباحثين بمعهد “ماساشوستس” للتكنولوجيا جهازاً مبتكراً من المأمول أن يُحدث ثورةً في اختبارات الدواء مستقبلاً، حيث يحمل الجهاز الذي أسموه (جسم على رقاقة) أو “ميكروفلويديك” 10 أعضاء بشرية اصطناعية، يعمل بطريقة تحاكي كيفية تأثير الدواء على عدد من أعضاء الجسم البشري وليس الكبد فقط.

وأوضح الباحثون أن الجهاز سيساعدهم كثيراً في مراقبة ورصد كيفية ومدى استجابة مختلف الأعضاء للمسكنات والأدوية، بالإضافة إلى أنه يسمح للباحثين والعلماء بعدم الاعتماد على اختبار الأدوية على الحيوانات أولاً مثل الفئران لمعرفة مدى تأثيره على البشر لاحقاً، ناهيك عن أن أعضاء الحيوانات تختلف في الحجم والتركيب عن أعضاء البشر.

والأعضاء الـ 10 الذي يضمها الجهاز هي: الكبد والرئتين والقناة الهضمية وبطانة الرحم والدماغ والقلب والبنكرياس والكلى والجلد والهيكل العظمي والعضلات، بحسب ما ورد في صحيفة دايلي ميل البريطانية، أول من أمس.

وأوضح الباحثون أن الجهاز سيمكنهم أيضاً من تعديل الأدوية الموجودة في الأسواق، نظراً لأن 30% من الأدوية يستحيل تجربتها على البشر، نظراً لمخاطرها الكبرى على الإنسان، لكن بهذا الجهاز سهل لهم الأمر كثيراً.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«الغذاء والدواء»: الإبلاغ عن الأعراض الجانبية للأدوية كان ضعيفا

«الغذاء والدواء»: الإبلاغ عن الأعراض الجانبية للأدوية كان ضعيفا

«التعليم» تقرر نقل مواد التحريري ذات الجانبين لأسبوعي الاختبارات

«التعليم» تقرر نقل مواد التحريري ذات الجانبين لأسبوعي الاختبارات

الكشف والدواء وأجرة المواصلات «مجانًا» لدى طبيب سوداني

الكشف والدواء وأجرة المواصلات «مجانًا» لدى طبيب سوداني

«التخصصات الصحية»: ارتفاع نِسَب اجتياز اختبارات رخصة الممارسة

«التخصصات الصحية»: ارتفاع نِسَب اجتياز اختبارات رخصة الممارسة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

معرض الكتاب بالرياض.. المؤلفات الدينية تتصدر وغضب من «منصات التوقيع»
تقارير وحوارات

معرض الكتاب بالرياض.. المؤلفات الدينية تتصدر وغضب من «منصات التوقيع»

المزيد
في عالم القراءة.. صور محزنة!!
مقالات

في عالم القراءة.. صور محزنة!!

المزيد
في بيتنا مشكلة مالية
مقالات

في بيتنا مشكلة مالية

المزيد
كل ما تريد معرفته عن توطين قطاع تأجير السيارات الذي يبدأ غدًا
تقارير وحوارات

كل ما تريد معرفته عن توطين قطاع تأجير السيارات الذي يبدأ غدًا

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>