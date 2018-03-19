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استطلاع: استهداف 79% من طلاب بريطانيا المسلمين بسبب دينهم

استطلاع: استهداف 79% من طلاب بريطانيا المسلمين بسبب دينهم
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تواصل – وكالات:

ذكر استطلاع أجراه الاتحاد الوطني للطلاب في بريطانيا، ونشرت نتائجه بالأمس، أن واحداً من كل ثلاثة طلاب مسلمين في بريطانيا يخشى أن يتعرض لهجوم أو إساءة من كارهي الإسلام في الحرم الجامعي.

جاءت نتائج الاستطلاع بعد تقرير للاتحاد الوطني، أثبت أن نصف عدد الطلاب المسلمين تعرضوا لمضايقات أو إساءات عبر الإنترنت، وذكر أن 79% من الطلاب الذين تعرضوا للإساءة أكدوا أنهم استهدفوا لكونهم مسلمين، بحسب الاستطلاع.

وكانت إحصاءات حكومية، كشفت العام الماضي أن جرائم الكراهية التي استهدفت مساجد بريطانيا تضاعفت بين عامي 2016 و2017.

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