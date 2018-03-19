حرائق كبيرة تدمر عشرات المنازل وتقتل قطعان ماشية في أستراليا

تواصل – وكالات:

أدت حرائق كبيرة في أحراش بأستراليا تسببت فيها الحرارة الشديدة في تدمير وتضرر نحو 70 مسكنا في القرية الساحلية بجنوب مقاطعة نيو ساوث ويلز، ونفوق عدد من الماشية.

أعلنت السلطات الأسترالية، أنه تم احتراق 40 ألف هكتار من الأراضي في جنوب غرب مقاطعة فكتوريا المجاورة التي شهدت في نهاية الأسبوع عشرات الحرائق التي قضت على قطعان للأبقار والثيران بحسب ‘‘سكاي نيوز‘‘.

من جهته، قال شين فيتسيمنز مسؤول إدارة الإطفاء في نيو ساوث ويلز لشبكة ‘‘شهدنا ظروفا مأساوية بعد ظهر أمس لسكان تأثرا، سببها هذه الأجواء الحارة جداً والجافة جداً والرياح الشديدة ورأينا أمطاراً من الجمر تتساقط على القرية ومحيطها».

في السياق ذاته يؤكد الخبراء، أن هذه الحرائق تشير إلى استمرار موسم حرائق الغابات الذي يأتي عادة في الصيف بين ديسمبر وفبراير، بسبب التغيرات المناخية.