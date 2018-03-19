معرض الكتاب بالرياض.. المؤلفات الدينية تتصدر وغضب من «منصات التوقيع»

تواصل – خاص:

هل زرت معرض الرياض الدولي للكتاب؟.. إذا كنت لا تزال متردداً في الزيارة؛ فلديك الوقت الكافي للقيام بذلك، أمامك نحو أسبوع كامل فالمعرض يستمر حتى السبت المقبل 7 رجب ( 24 مارس).

أما إذا كان سبب ترددك هو الخوف من عدم الاستفادة وعدم وضوح الرؤية أمامك، فـ “تواصل” تقدم لك خريطةً كاملةً للمعرض من حيث أبرز الكتب والأكثر مبيعاً وكذلك الأكثر جدلاً داخل المعرض، كما تقدم لك نصائح تفيدك في اختيار الكتب المناسبة لك.

حظيت الكتب الدينية والشرعية، ومؤلفات كبار العلماء والدعاة والمفكرين، باهتمام زوار معرض الرياض الدولي للكتاب في دورته الحالية، الذي يعقد تحت عنوان “الكتاب مستقبل التحول”، في مقر مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، خلال الفترة من ٢٦ جمادى الآخرة إلى ٧ رجب (١٤ وحتى ٢٤ مارس ٢٠١٨).

وتصدرت الكتب الدينية المبيعات، وفق عديد من الناشرين وأصحاب دور النشر المشاركة في المعرض، كذلك كتب الأطفال والكتب العلمية والمتخصصة، فيما لا تزال الشكوى مستمرة من ارتفاع الأسعار، والتي رد عليها بعض الناشرين بأنها ترجع لارتفاع أسعار الورق ومستلزمات الطباعة والشحن وحقوق التأليف.

وبدأت أمس الأحد زيارات طلاب المدارس والمعاهد للمعرض، واستمرت الفعاليات المتنوعة من محاضرات ولقاءات والورش الثقافية، ومنصات توقيع المؤلفين لكتبهم.

الأكثر مبيعاً

سجل العديدُ من الكتب في جناح رسالة البيان، إقبالاً كبيراً من زوار معرض الكتاب، أبرزها كتاب “تيميات” للدكتور عبدالعزيز آل عبداللطيف، و”مجرد مقالات الشافعي في الأصول للباحث مشاري الشثري”، و”محرر مقالات الشافعي في الأصول” لعبدالرحمن العوض، و”مجالس التذكير” للدكتور عمر المقبل، “ثلاثون مقالاً عن ابن تيمية”، “فقه المآلات وأثره في أحكام العلاقات الدولية المعاصرة” للدكتور حازم بن عبدالرحمن البسام.

“الحريم العلماني.. الليبرالي”

حظي كتاب “الحريم العلماني.. الليبرالي”، على إقبال عدد كبير من زوار معرض الكتاب، وهو من إصدارات مركز “باحثات” المتخصص في شؤون المرأة، ويتضمن الكتاب رؤى وقراءات فكرية تدور حول سؤال محوري هو: هل التفسيرات المطروحة لقضايا المرأة في المشهد الفكري هي الأقرب للحقيقة، أم أن الحقيقة تقف وراء سطور هذا المشهد بانتظار الكشف عنها؟

مفاهيم مغلوطة

وحاز كتاب “نظرات في المساواة بين الجنسين” من إصدارات مركز “باحثات”، للباحث فهد بن محمد الغفيلي على اهتمام عدد آخر من زوار المعرض، وهو الكتاب الذي يتعرض للمفاهيم المغلوطة بشأن المساواة بين الجنسين والتي بدأ الترويج لها في مطلع القرن العشرين، وكثر تداول مصطلح المساواة بين الجنسين وهو من الألفاظ المجملة، والمعاني المحتملة، فحينما يُطلق من خلفية إسلامية يَذهب التفكير للمساواة العادلة “العدل”، وحينما يأتي الحديث عنه من الغرب فيقصد به المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة.

موضة غبية

ورصدت “تواصل” رفض البعض لفكرة “منصات التوقيع” التي ملأت أرجاء معرض الكتاب الحالي.

الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية “تسميات”، رفض الوقوف على منصات توقيع الكتب في المعرض، وقال: “سألني أكثر من واحد من أجل التوقيع على كتابي “الربع الخالي مشاهد وشواهد” بمعرض الكتاب، فقلت لهم رأيي في المسألة وألخصه بما يلي: منصات توقيع الكتب في معارض الكتاب موضة غبية وإن كانت غربية، وهي مضيعة للوقت، وذلّ للواقف وفتنة للمؤلف”.

وأعلن الدكتور علي بن عبدالخالق الغامدي، رفضه لفكرة “منصات التوقيع” بقوله: “لكي تعلم أننا أمام جيلٍ ممسوخٍ أدبيًا وثقافيًا وفكريًا، ارتقب أمام الدور ومنصات التوقيع لترى أين سيكون الازدحام؟”

التفاؤل في زمن الكروب

شهد المعرض الحالي مشاركة متنوعة من مختلف الأعمار والمستويات التعليمية والفكرية، ولكنهم جميعا اتفقوا في البحث عن التفاؤل والأمل في غد مشرق، وهو ما ظهر جلياً في الإقبال على مؤلف الدكتور عبدالله العسكر الأستاذ المساعد بجامعة سطام بن عبدالعزيز، وخطيب جامع الفاروق بالخرج،”التفاؤل في زمن الكروب”، وهو من إصدارات مركز البيان للبحوث.

أفضل صورة

أعلنت إدارة معرض الرياض الدولي للكتاب، عن مسابقة أجمل صورة بمعرض الكتاب، ورصدت جائزة (جهاز آيفون) من ضمن 15 جهازاً للفائزين، ووضعت عدة شروط للمسابقة أبرزها: مراعاة الآداب العامة وخصوصية زوار المعرض، أن تكون الصورة من داخل المعرض، أن تكون من تصوير المشارك، وسوف تستمر المسابقة طوال أيام المعرض.

أصغر مترجم

كرم المشرف العام على معرض الرياض الدولي للكتاب دكتور عبدالرحمن العاصم، أصغر المشاركين في مارثون الترجمة بمنحه وسام المترجم المتميز تشجيعا له.

اختيار الكتب

“تواصل” تهدف لمساعدتك في اختيار الكتب المناسبة، وتقدم لك طريقتين تقودك لاختيار الكتاب المناسب لميولك خلال زيارتك لمعرض الرياض الدولي للكتاب، وهما: “تصفح الفهرس قبل شراء الكتاب، استعن بموقع تقييم الكتب”.