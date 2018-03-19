«الزكاة»: ضبط 3,500 مخالفة لضريبة القيمة المضافة

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

«طلقة طائشة» تخترق رأس طفلة في مهرجان بالرياض

«طلقة طائشة» تخترق رأس طفلة في مهرجان بالرياض

ولي العهد: جمعنا 100 مليار دولار من حملة مكافحة الفساد

ولي العهد: جمعنا 100 مليار دولار من حملة مكافحة الفساد

أمير عسير يوجه بإعادة الشيخ «سعد الحجري» إلى دروسه

أمير عسير يوجه بإعادة الشيخ «سعد الحجري» إلى دروسه

«جامعة الإمام» توضح ملابسات حادثة دهس الطالبة

«جامعة الإمام» توضح ملابسات حادثة دهس الطالبة

«الزكاة»: ضبط 3,500 مخالفة لضريبة القيمة المضافة

«الزكاة»: ضبط 3,500 مخالفة لضريبة القيمة المضافة
0

 

تواصل – واس:

أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن الحملات الميدانية الخاصة بمتابعة التزام المنشآت بتطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة، أسفرت عن تحرير 3542 مخالفة في مختلف مناطق المملكة، وذلك منذ بدء تطبيق الضريبة في مطلع شهر يناير وحتى نهاية شهر فبراير الماضيين.

وأضافت الهيئة أن الحملات التي نفذتها الهيئة بناءً على بلاغات واردة من أفراد المجتمع وكذلك زيارات فريق الهيئة التفقدية المستمرة للمنشآت التي تجاوز عددها 10 آلاف زيارة شملت المراكز التجارية، محطات الوقود، المحلات التجارية، محلات الأجهزة الإلكترونية، محلات الذهب، الصيدليات، المستوصفات والمستشفيات، الفنادق، والشقق المفروشة.

وأوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن المخالفات التي وقعت فيها المنشآت شملت عدم تسجيل المنشأة في نظام ضريبة القيمة المضافة لدى الهيئة على الرغم من خضوعها للضريبة، وإصدار فواتير ضريبية لا تحتوي على البيانات النظامية لأغراض الضريبة، إضافة إلى زيادة نسبة الضريبة عن 5%، وعدم وجود رقم ضريبي على الفاتورة.

وأشارت الهيئة في بيانها إلى أن 28% من إجمالي المخالفات كانت في منطقة مكة المكرمة، و 19% منها جاءت في منطقة الرياض، في حين كانت 13% من المخالفات بالمنطقة الشرقية، وتوزعت النسبة المتبقية البالغة 40% من مخالفات ضريبة القيمة المضافة على باقي مناطق المملكة.

وجددت الهيئة العامة للزكاة والدخل دعوتها للمستهلكين إلى استخدام تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالهواتف الذكية، حيث يتيح لهم التعرف ما إذا كانت المنشأة التي يتعاملون معها مسجلة بالفعل في ضريبة القيمة المضافة والتبليغ عن المنشآت المخالفة، مشيرة إلى أنه بإمكانهم تقديم البلاغات أيضاً من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بضريبة القيمة المضافة www.vat.gov.sa، أو عن طريق مركز الاتصال التابع للهيئة على الرقم 19993.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«تعليم مكة» ترصد مخالفات إدارية وبعض القصور لدى قائدات المدارس

«تعليم مكة» ترصد مخالفات إدارية وبعض القصور لدى قائدات المدارس

«العمل» تلغي تراخيص مكتبَي استقدام وتعاقب 3 آخرين

«العمل» تلغي تراخيص مكتبَي استقدام وتعاقب 3 آخرين

توضيح مهم بشأن «كاميرا العنكبوت» لرصد مخالفات الحزام والجوال

توضيح مهم بشأن «كاميرا العنكبوت» لرصد مخالفات الحزام والجوال

بالفيديو.. كاميرا خَفية تلتقط 48 مخالفة مرورية خلال 15 دقيقة

بالفيديو.. كاميرا خَفية تلتقط 48 مخالفة مرورية خلال 15 دقيقة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

في عالم القراءة.. صور محزنة!!
مقالات

في عالم القراءة.. صور محزنة!!

المزيد
في بيتنا مشكلة مالية
مقالات

في بيتنا مشكلة مالية

المزيد
كل ما تريد معرفته عن توطين قطاع تأجير السيارات الذي يبدأ غدًا
تقارير وحوارات

كل ما تريد معرفته عن توطين قطاع تأجير السيارات الذي يبدأ غدًا

المزيد
«تواصل» ترصد فعاليات معرض الكتاب..الأسعار «نار» والكتب الممنوعة وضجة مشاهير السوشيال
تقارير وحوارات

«تواصل» ترصد فعاليات معرض الكتاب..الأسعار «نار» والكتب الممنوعة وضجة مشاهير السوشيال

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>