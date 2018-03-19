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الفلبين تشترط.. تسليم قاتل «جوانا» لرفع حظر العمالة للكويت

الفلبين تشترط.. تسليم قاتل «جوانا» لرفع حظر العمالة للكويت
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تواصل – وكالات:

أعلنت الفلبين أنها لن ترفع حظر إرسال مواطناتها العاملات في الخدمة المنزلية إلى الكويت، ما لم تسلم السلطات الكويتية المشتبه بهما في قضية مقتل الخادمة التي عثر على جثتها في “فريزر” ثلاجة، طبقاً لـ الجريدة” الكويتية.

وجاء إعلان مانيلا بعد يومين من توقيع مسودة اتفاق بين الكويت والفلبين بشأن حماية العمالة الفلبينية.

وقالت الصحيفة الكويتية: إن سلطات مانيلا تشترط تسليم قاتلي الخادمة “جوانا ديمافيليس” التي عُثر على جثتها مؤخراً داخل ثلاجة.

ونقلت وسائل إعلام فلبينية عن وزير العمل سيلفيستر بيلو تأكيده، أنه لا يمكن أن يوصي برفع الحظر عن إرسال عمالة بلاده إلى الكويت على الرغم من وجود “مشروع اتفاق نهائي لتوفير حماية أفضل لعمالنا المغتربين في الدولة العربية”، مضيفا أنه يمكن أن يقدم توصية برفع الحظر عن إرسال العمال المهرة من غير الخدم.

وقال “بيلو”: “لست مستعداً لرفع الحظر عن إرسال عمال الخدمة المنزلية”، وذلك لأن الرئيس رودريغو دوتيرتي حين فرض الحظر، وضع “شرطين لرفعه، أولهما التأكد من حصول الخادمة جوانا ديمافيليس على العدالة.. لكن الشرط الثاني لا يزال يحتاج إلى تلبيته”.

وأشار المسؤول الفلبيني إلى أن وزارة العمل في بلاده تريد إعادة النظر في اتفاقيات مماثلة مع الدول العربية الأخرى، كي ترى “ما إذا كانت الأحكام الواردة في اتفاقيات أخرى توفر حقاً لعمالنا الأمن والحماية الكافيين”، مضيفا بالخصوص “إذا كان الاتفاق مع الكويت نموذجياً فسنستخدمه مع دول أخرى”.

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