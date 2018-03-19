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315 ألف زائر لمعرض الرياض الدولي للكتاب في 5 أيام

315 ألف زائر لمعرض الرياض الدولي للكتاب في 5 أيام
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تواصل – الرياض:

كشف المشرف العام على معرض الرياض الدولي للكتاب الدكتور عبدالرحمن العاصم بأنه زار المعرض أكثر من ٣١٥ ألف زائر طيلة الخمسة الأيام الماضية وحتى الأحد.

وقال العاصم: إن المعرض متاح للجميع، ولا يقتصر على فئة المثقفين، بل يستقبل جميع الشرائح بفئاتها العمرية المختلفة.

وأضاف أن الوزارة غيّرت وجهة النظر المأخوذة عن المعرض، حيث لم يعد مجرد مكان لبيع الكتب، بل هو فعالية ثقافية ومشاركة معرفية تدعم ثقافة التنوع والاختلاف.

وأشار إلى أن معرض كتاب الرياض من أكبر التظاهرات الثقافية عربياً وكثيراً من المبادرات التي بدأت فيه تطوّرت وهناك مِمن وقعّوا في منصاته أصبحوا من مشاهير الأدباء والمثقفين.

وتابع العاصم: أن المعرض يشهد 80 فعالية ثقافية منها 56 ورشة عمل، وجناح للطفل بسعة 900 متر مربع يضم عشرة أركان تفاعلية تقدم 23 فعالية موجهة للطفل.

وبيَّن العاصم أنه قد تم توفير خدمة لزوار المعرض تتمثل في نقل ترددي من ثلاث نقاط شمال وشرق وغرب مدينة الرياض لإيصال الزوار لمقر المعرض بأسعار رمزية، كما تم التنسيق مع مرور الرياض لتسهيل وانسيابية الحركة المرورية من وإلى المعرض.

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