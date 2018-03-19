رسمياً.. بوتين يفوز برئاسة رابعة بـ 76.66% من الأصوات

تواصل – وكالات:

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الروسية حصول فلاديمير بوتين على 76.66% من أصوات الناخبين بعد فرز 99.83% من أوراق الاقتراع، فيما تجاوزت نسبة الإقبال على التصويت 67%.

وأكد نيقولاي بولاييف، نائب رئيس اللجنة الانتخابية المركزية، أن أكثر من 55 مليونا من المواطنين الروس صوتوا لصالح بوتين في الانتخابات الحالية، مشيرا إلى أنه حقق بذلك أفضل النتائج له خلال مسيرته الرئاسية وحطم رقمه القياسي السابق للعام 2004، حين أيده 71.31% من الناخبين، أي 49 مليوناً و600 ألف شخص، طبقاً لـ “روسيا اليوم”.

النتيجة التي حققها الرئيس بوتين في انتخابات أمس، كانت الأفضل في تاريخ روسيا ما بعد الاتحاد السوفيتي. ففي عام 2000 فاز بوتين في أول انتخابات رئاسية له بـ52.9% من الأصوات، وفي 2012 صوت له 63.6% من الناخبين.

وحلّ في المركز الثاني بعد الرئيس بوتين من حيث عدد الأصوات، المرشح عن الحزب الشيوعي بافل غرودينين بـ11.80%، فيما حلّ زعيم الحزب الليبيرالي الديمقراطي فلاديمير جيرينوفسكي ثالثا بـ5.66% من الأصوات.