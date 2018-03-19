بالصور.. كيف منع «الدفاع المدني» كارثة حقيقية بعد انقلاب شاحنة الغاز؟

تواصل – جازان:

تعاملت فرق الدفاع المدني بمحافظة بيش بكل اقتدار مع حادثة انقلاب شاحنة مُحمَّلة بأسطوانات الغاز بطريق (بيش – صبيا) مساء أمس قبل وقوع كارثة جراء سقوط وتطاير أسطوانات الغاز وتعرض عدد منها للضغط أسفل الشاحنة.

وكانت فرق الدفاع المدني والجهات الأمنية باشرت الحادثة عقب خَلل فني بالشاحنة تسبب في انقلابها وإغلاق أحد المسارات بالطريق الدولي، وجرى إخراج سائق الشاحنة على الفور، وفقاً لـ”الرياض”.

وقام الدفاع المدني ببذل جهود كبيرة؛ تفادياً لأية نتائج كارثية للحادث، حيث بادر بنشر مادة رغوية لتفادي أي حريق أو أضرار جراء سقوط عدد كبير من أسطوانات الغاز بالطريق العام وقرب محطة محروقات.

ولم تسجل إصابات أو وفيات نتيجة الحادث ولله الحمد، وعبَّر عدد من الحضور عن تقديرهم الكبير لرجال الدفاع المدني والجهات الأمنية المشاركة، في تفادي وقوع كارثة عقب تضحياتهم لعزل الحادث عن المركبات والمتواجدين قرب المحلات التجارية بالطريق الدولي.