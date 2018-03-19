حصيلة اليوم الأول.. 450 شيكاً لمزاد أملاك «الصانع» و«سعد»

تواصل- متابعات:

شهد المزاد الأول لـ “أملاك” معن الصانع رجل الأعمال، وشركة سعد للتجارة والمقاولات والخدمات المالية، لبيع 900 سيارة وشاحنة معدات ثقيلة، حضور 4800 شخص يمثلون أصحاب مؤسسات وشركات تجارية ومستثمرين، إضافة إلى أصحاب معارض السيارات في المملكة، وعدد كبير من الأفراد.

وقالت مصادر مشرفة على تنظيم المزاد، إنه تم تسلم 450 شيكاً مصدقاً كمقدم من الراغبين في دخول المزاد، حيث هناك شيكات بقيمة خمسة آلاف ريال، في حين بلغ قيمة أعلى شيك مُصدَّق 2.2 مليون ريال، بحسب “الاقتصادية”.

وأكدت المصادر أن المزادات المقبلة ستشمل عرض وبيع ورش ومعارض وعقارات إضافة إلى منتجات رخام وسيراميك، موجودة في مركز سعد الصناعي الذي يضم مباني ومستودعات، وعدداً من المصانع الخاصة بالألمنيوم، والزجاج، والدعامات الحديدية للجبس، والبركسات، وتوصيلات التكييف، والمراتب، ومعالجة النفايات الطبية، إضافة إلى محطات لتحلية المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي، ومركز محرقة النفايات.

ويعد المزاد هو الأول من مزادات أملاك رجل الأعمال معن الصانع وشركة سعد للتجارة والمقاولات والخدمات المالية، حيث أقيم المزاد في مركز سعد الصناعي، في الشرقية، الذي تبلغ مساحته مليون متر مربع تعود ملكيته لرجل الأعمال معن الصانع وشركة ” سعد”.

واحتوى المزاد، الذي نظمه تكتل “إتقان” أمس، على أكثر 300 سيارة متنوعة، و140 شاحنة، و50 من “الدينات” الخاصة بنقل البضائع، والنفايات، و150 حافلة إلى جانب مقطورات مجموعة برادات بأحجام مختلفة، وصهاريج لنقل الوقود والمياه والصرف الصحي، كذلك مولدات ومحولات كهربائية، ومكائن وآليات متعددة، و”كرينات ” لكافة الأعمال الإنشائية، ومعدات إنشائية، ومجموعة “شياول” متنوعة، وحفارات، ومجموعة رافعات شوكية إضافة إلى العديد من المعدات الثقيلة الأخرى.

وجاء تنظيم المزاد بعد أن تقدم عدد من الدائنين المحليين والدوليين بطلبات تنفيذ لأموال وأصول رجل الأعمال معن الصانع وشركة سعد للتجارة والمقاولات والخدمات المالية، واختير تكتل “إتقان” من قبل قضاة دائرة التنفيذ المشتركة في محكمة التنفيذ في الخبر.

وبذل تكتل “إتقان” جهوداً لتهيئة الموقع، حيث تم تجهيز الساحات، حيث تم تجهيز 3 “بركسات” كمكاتب وسط الساحة لموظفي المحكمة والآخر لموظفي التكتل والثالث لموظفي الشركة القائمة على المزاد وتجهيز “بركس ” بجوارها يحتوي على 10 دورات مياه للمزاد.

كما تم تجهيز مناطق خاصة موزعة للمعدات والشاحنات والسيارات والمعدات والحافلات والباصات والمقطورات والمعدات التالفة والسيارات التالفة كلا على حدة، وتجهيز منطقة خاصة بمولدات الكهرباء الكبيرة، وتجهيز منطقة خاصة بمولدات الكهرباء الصغيرة والمحولات، إضافة إلى تجهيز منطقة خاصة “البركسات” والغرف المتنقلة، وتجهيز منطقة خاصة بالخزانات الكبيرة والصغيرة.

ويحتوى مركز سعد على 13 مبنى، مساحة كل واحد منها 2000 متر تقريباً، يضم الواحد منها 100 غرفة مجهزة لسكن عمال موظفي شركة سعد للتجارة والمقاولات، وأربعة مطاعم (إعاشة) لعمال وموظفين، إضافة إلى مبانٍ خاصة بموظفي الأمن، وإدارة الأمن المركزية ، وإدارة ومحاسبة المستودعات، وإدارة التسويق وإدارة الموقع، ومستودع لحفظ التمور وتغليفها وإنتاج عصيرها، ومركز دفاع مدني وتدريب متكامل بأجهزة وسيارات.

كما يضم المركز ورشاً لصيانة النقل الثقيل، وصيانة النقل الخفيف والسيارات، وصيانة المعدات والآليات، وورشاً للحدادة والنجارة والأصباغ والزجاج والتكييف ومستودعات مركزية عددها 35 مستودعاً متعدداً، ومستودع التبريد المركزي، ومستودعات للرخام والسيراميك في 16 موقعاً، إضافة إلى الممرات بين المستودعات وورش الرخام ومستودع مشغولات الرخام.