«تعليم مكة»: 7 مواد تشملها الأسئلة المركزية لـ«المتوسطة»

تواصل – الرياض:

كلفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة لجاناً متخصصة بإعداد أسئلة مركزية لاختبارات الفصل الدراسي الثاني من العام الحالي تشمل 7 مواد دراسية في المرحلة المتوسطة بقطاعيها للبنين والبنات.

وأكد مساعد المدير العام للشؤون التعليمية طلال الحربي، أن اللجنة تضم 3 معلمين و3 معلمات متميزين وعدداً من المشرفين والمشرفات التربويات المتخصصين في المواد من بينهم أحد المتخصصين أو ممن يمتلكون الخبرة في مجال التقويم وبناء الاختبار الجيد بحيث يتولون إعداد أسئلة مركزية في جميع مقررات المرحلة المتوسطة بصفوفها الثلاثة في مواد التوحيد والفقه والحديث والرياضيات والعلوم والدراسات الاجتماعية والوطنية واللغة الإنجليزية.

وشدد الحربي على ضرورة مراعاة اختلاف الخطط الدراسية للمواد بين مدارس التعليم العام ومدارس تحفيظ القرآن الكريم مع التأكيد على معدي الأسئلة أو ممن يطلع عليها بضرورة المحافظة على سريتها على أن تسلم جميع الأسئلة بنماذج إجاباتها دفعة واحدة في مظاريف مختومة لأمين اللجنة الإشرافية العليا لتجويد الاختبارات في موعد أقصاه يوم الخميس الموافق 19 من شهر رجب الحالي. حسب “عكاظ”.