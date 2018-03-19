«طلقة طائشة» تخترق رأس طفلة في مهرجان بالرياض

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تواصل- إبراهيم المتعب:

أصيبت الطفلة “جود” البالغة من العمر 11 عاماً، برصاصة انطلقت من بندقية صيد هوائية (ساكتون) يوم الجمعة الماضي، أثناء حضورها برفقة ذويها أحد المهرجانات بمدينة الرياض.

وأكد والد الطفلة جود لـ “تواصل” أن ابنته تعرَّضت لطلقة طائشة صادرة من إحدى الجهات المشاركة بالمهرجان، استقرت في رأسها، وعلى إثرها دخلت العناية المركزة لتلقي العلاج واستخراج الرصاصة.

ودشَّن مغردون في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وسماً تحت اسم ( #طلقه_طايشه_براس_جود_بمهرجان ) عبروا من خلاله عن استيائهم لما حدث مطالبين الجهات المعنية بمحاسبة المتسبب.

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