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أسرة مريض تتهم مستشفى في عسير بإخراجه قبل التئام جروحه

أسرة مريض تتهم مستشفى في عسير بإخراجه قبل التئام جروحه
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تواصل – عسير:

قدمت أسرة أحد المرضى شكوى للجهات الصحية ضد مستشفى عسير المركزي؛ لاتهامه بإخراجه بعد يومين فقط من إجراء عملية جراحية حرجة له.

وأوضحت أسرة المريض ويدعى عيسى الشهراني، أن المستشفى أجرى له 5 عمليات جراحية خلال 3 سنوات في الظهر؛ بسبب إصابته بسرطان في الدم حيث كان آخرها الأسبوع الماضي، مبينةً أنه سمح لخروج المريض رغم عدم التئام العملية الجراحية له.

ودعا ابن عم المريض وفقاً لـ”عكاظ”، الجهات الصحية إلى التحقيق في الواقعة والنظر في الشكاوى التي سبق وأن تقدموا بها بسبب تصرفات المستشفى.

بدوره أكد المتحدث باسم صحة عسير عبدالعزيز آل شايع، أن خروج المريض جاء بعد إجراء المستشفى عملية جراحية ناجحة له لإزالة مسامير لتثبيت كسر سابق

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