لصحتك.. تعرّف على أفضل وقت لشرب الماء والكمية المناسبة

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تواصل – وكالات:

من الأهمية والضرورة بمكان شرب المياه؛ فهي تساعد على ترطيب الجسم الذي يعد أمراً حيوياً لوظائف الأعضاء، وينصح المتخصصون المرأة بتناول حوالي 2.7 لتر والرجل 3.7 لتر من الماء كل يوم.

كما أكد المتخصصون، أن نسبة الماء التي يحصل عليها الجسم من الطعام 19 إلى 20 بالمائة فقط من الاحتياجات اليومية؛ لذلك لزم تعويض النقص بالمياه.

ونصحت بعض التقارير الطبية، بعدم شرب الكثير من الماء قبل النوم لأنه ليس خطوة مثالية، لكن هل هناك وقت يعد الأفضل لشرب الماء؟.

يُنصح من أجل المحافظة على ترطيب الجسم تناول جرعات قليلة ومتوسطة من الماء كل ساعة إلى ساعتين، وعندما ترتفع حرارة الطقس، أو الشعور بالظمأ، أو ارتفاع درجة حرارة الجسم، أو وجود إسهال أو إمساك، أو تناول الكثير من السكريات أو الملح احرص على شرب جرعات إضافية من الماء.

ولضمان عدم جفاف الجسم لا تفرط في تناول مشروبات الكافيين لأنه مدرّ للبول، وتذكّر أن مشروبات الكولا والصودا والكاكاو والمشروبات الرياضية غنية بالكافيين وليس الشاي والقهوة فقط.
وينصح الأطباء بعدم شرب الكثير من الماء قبل النوم لأن ذلك يؤثر على الاستغراق في النوم، خاصة أن الجسم ينتج هرمونات أثناء النوم تقوم بإبطاء عمل الكليتين وبالتالي تأخير الحاجة إلى التبول لينام الإنسان بعمق.

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