ألمانيا تحذر أمريكا من «حرب تجارية»

تواصل – وكالات:

حذر وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير، الولايات المتحدة، أمس الأحد، من محاولة الوقيعة بين ألمانيا وبقية أوروبا بفرض رسوم جمركية على الواردات، قائلاً إن نشوب حرب تجارية عالمية من شأنه أن يضر المنتجين والمستهلكين.

وقال ألتماير لصحيفة “هاندلسبلات”، قبل أن يصل إلى واشنطن اليوم الإثنين، إنه رتب لاجتماعاته مع مسؤولين أمريكيين بالتنسيق مع مفوضة التجارة لدى الاتحاد الأوروبي سيسيليا مالمستروم.

وأبلغ الوزير الصحيفة قائلاً: “نحن اتحاد جمركي ونعمل سوياً. ليس من مصلحة الحكومة الأمريكية أن تثير الانقسام في أوروبا، ولن تنجح”.