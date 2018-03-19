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3 خطوات بسيطة لإنقاص الوزن بنجاح

3 خطوات بسيطة لإنقاص الوزن بنجاح
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تواصل – وكالات:

التخسيس السريع ليس أفضل طريقة لضمان عدم استعادة الوزن الزائد مرة أخرى، كما أنه قد يؤثر على بعض وظائف الجسم نتيجة نقص بعض المغذيات. إليك أهم نصائح خبراء التغذية للبدء في مسيرة إنقاص الوزن وإتمامها بنجاح:

النوم.

الخطوة الأولى للتخسيس الناجح هي زيادة ساعات النوم، والذهاب إلى الفراش قبل منتصف الليل. تفيد التقارير الطبية بأن النوم 6 ساعات فقط من عوامل زيادة الوزن، وأن النوم بين 7 و8 ساعات عامل رئيسي على فقدان الوزن الزائد، والسبب توازن الهرمونات.

العشاء المبكر.

لتضمن فاعلية إجراءاتك من أجل إزالة دهون البطن لا تؤخّر العشاء، واعمل على أن تكون فترة المساء وساعات النوم بمثابة صيام عن الطعام لمدة 14 ساعة.

راقب وزنك.

الوقوف على الميزان كل بضعة أيام أو كل أسبوع من الإجراءات التي تساعد على ضبط الوزن، وتعديل نمط الحياة وكمية الطعام وساعات النشاط باستمرار بحيث لا تتم استعادة الوزن الذي فقدته مرة أخرى.

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