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«ولي العهد»: إيران ليست نداً للمملكة.. ومرشدها مثل «هتلر»
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تواصل – متابعات:

أكد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في أول مقابلة له مع قناة أمريكية، والذي أذيع مساء أمس الأحد، أن إيران تؤوي عناصر القاعدة وترفض تسليمهم، وهي لن تكون أبدا ندا للسعودية.

وعن اليمن، كشف ولي العهد، أن الفكر الإيراني تسلل إلى أجزاء كبيرة من اليمن، وأن ميليشيات الحوثي يستغلون المساعدات الإنسانية لصالحهم، فضلا عن منع وصولها لمستحقيها لخلق مجاعة في البلاد، وقبل ذلك هددوا حدود المملكة.

وعلى صعيد الداخلي، قال ولي العهد السعودي “لدينا في المملكة جيل من الشاب وفرنا له ما يلزم من صحة وتعليم، كما قطعنا شوطا لمنح المرأة حقوقها ولم يبق الكثير، ونعمل على قانون مساواة راتب المرأة بالرجل قريباً”.

وكان الأمير محمد بن سلمان قد قال في مقتطفات بثت الخميس الماضي: ‘‘إنه إذا قامت إيران بتطوير قنبلة نووية فسوف نقوم بنفس الشيء، مشبها المرشد الأعلى الإيراني خامنئي بـ”هتلر”.

يذكر أن الحديث المطول أجرته نورا أودونيل، مراسلة برنامج “60 دقيقة”، خلال زيارتها للرياض، حيث التقت ولي العهد الذي وصفه موقع “سي بي اس نيوز CBS News” بأنه “أحد أقوى الزعماء في الشرق الأوسط”.

ومن المقرر أن الأمير محمد بن سلمان سيبدأ الثلاثاء القادم، زيارة لواشنطن يلتقي خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، كما سيلتقي نائب الرئيس مايك بينس ومستشار الأمن القومي هيربرت مكماستر ووزير الدفاع جيمس ماتيس، بالإضافة إلى العشرات من أعضاء الكونغرس.

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