جدة.. ارتفاع حالات الحصبة بين الأطفال غير المُطعمين

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أعلنت صحة جدة، زيادة محدودة في عدد حالات الحصبة بين الأطفال غير المطعمين في بعض الأحياء الشعبية في المحافظة خلال الربع الأول من عام ٢٠١٨، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فيما بدأت الإصابات بالتناقص التدريجي خلال الأسبوعين الماضيين لتصل إلى أدنى مستوى لها الأسبوع الماضي.

وأوضحت الصحة أن فرق الصحة العامة استجابت لحالات الحصبة المسجلة بين الأطفال خلال الأسابيع الماضيةوهي محصورة في الأطفال الذين لم يتلقوا تطعيماتهم المجدولة، بحسب “عكاظ”.

واستجابت فرق الصحة العامة عبر القيام بمباشرة عدد من الإجراءات الوقائية لتلك الحالات ومخالطيهم ونفذت مسحا ميدانيا للأحياء المعنية، حيث تبين أن الغالبية العظمى من الحالات كانت في غير المطعمين بالتطعيمات الأساسية والبقية في أطفال لم يبلغوا سن التطعيم المعمول به حاليا، كما لم تسجل أي مضاعفات شديدة.

واستكمالا للإجراءات الوقائية، تنفذ الشؤون الصحية بمحافظة جدة حملة شاملة للتطعيم ضد الحصبة بالإضافةإلى الأمراض المعدية الأخرى المستهدفة بالتحصينات في الأحياء التي سجلت فيها حالات خلال هذا العام وذلك بدءا من يوم الأحد القادم الموافق 8/7/1439هـ، تستهدف الفئة العمرية الأقل من 5 سنوات بغض النظر عن سابقة التطعيم إضافة إلى النساء غير الحوامل في سن الإنجاب.