«شرطة الرياض» تطيح بـ3 مواطنين سرقوا واعتدوا على وافدَيْن

تواصل – فريق التحرير:

ألقت شرطة الرياض القبض على 3 مواطنين في العقد الثاني من العمر، اعتدوا على مقيم وسرقة ما بحوزته من مبالغ مالية ومتعلقات شخصية بحي السلي شرق العاصمة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم شرطة الرياض، أنه إشارة الى المقطع المتداول الذي يوثق عملية السرقة، فقد تلقت دوريات الأمن بلاغًا من مواطن يفيد بتعرض عدد من الوافدين للاعتداء والسلب.

وأضاف، تم الانتقال لموقع الحادث وإسعاف المعتدى عليهم، ورغم شح المعلومات الواردة إلا أنه بالتحري تم التوصل إلى الجناة وهم 3 سعوديين في العقد الثاني من العمر والقبض عليهم في كمين محكم، وبسماع أقوالهم أقروا بما نسب إليهم من اتهامات، كما أقروا بارتكاب حادث مماثل بحي المنار في يوم ارتكابهم لحادث السلي.

وكشف أن الجناة استخدموا سيارة مسروقة لتنفيذ فعلتهم وتخلصوا منها بعد تنفيذ جريمتهم وعليه تم إيقافهم وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة.