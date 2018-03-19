ولي العهد: جمعنا 100 مليار دولار من حملة مكافحة الفساد

تواصل- فريق التحرير:

قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في لقاء مع قناة «CBS» الأمريكية، إن المملكة أمامها الكثير من التحديات، والتحدي الأكبر الذي يواجهنا هو أن يؤمن الشعب بما نقوم به”.

وتعليقاً على تقارير بشأن شرائه يختاً قال ولي العهد: “أنا رجل غني ولست فقيراً ولست مانديلا أو غاندي، أنا من عائلة مالكة تواجدت منذ مئات السنوات قبل قيام السعودية، ونملك مساحة أرض كبيرة وحياتي الخاصة بقيت على حالها قبل 10 أو 20 عاماً وأصرف 51% من مدخولي على الناس و49% على نفسي”.

وعن حملة مكافحة الفساد قال الأمير محمد بن سلمان: “جمعنا من اعتقالات الريتز كارلتون أكثر من 100 مليار دولار”، مشيراً إلى أن هدف الاعتقالات لم يكن جمع المال بل معاقبة الفاسدين.

وأكد ولي العهد خلال المقابلة التلفزيونية، أن المملكة ستطور قنبلة نووية إذا فعلت إيران ذلك، وفي أسرع وقت ممكن، مضيفا “المملكة لا تريد الحصول على أي قنبلة نووية، ولكن من دون شك إذا طورت إيران قنبلة نووية، فسوف نتبعها”.

وأوضح أن طهران ليست منافسة للمملكة، فجيشها ليس من بين الجيوش الخمسة الأوائل في العالم الإسلامي، كما أن الاقتصاد السعودي أكبر من الاقتصاد الإيراني، مبينا أن “إيران بعيدة عن أن تكون مساوية للسعودية”.