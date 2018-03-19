«النقد» توجه بعدم رفض التأمين على مركبات كبار السن

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وجّهت الإدارة العامة للرقابة على شركات التأمين بمؤسسة النقد “ساما”، جميع شركات التأمين على المركبات، بعدم رفض التغطية التأمينية الإلزامية على المركبات المستخدمة بسبب السن.

وأوضحت الإدارة، أنه تبين لها قيام بعض شركات التأمين برفض التغطية التأمينية لكبار أو صغار السن، رغم حملهم لرخص قيادة سارية المفعول، كما أن تلك الشركات أشعرت شركات التأجير والتمويل والبنوك بعدم تغطية المستأجر بسبب السن.

وأوجبت، على شركات التأمين التي تقدم خدماتها للمركبات مراجعة وثائق التأمين السارية حاليا وتعديلها وفق ما ورد أعلاه، قبل يوم 29 / 7 /1439هـ، متوعدة باتخاذ الإجراءات النظامية مع الشركات غير الملتزمة.