«النقد» توجه بعدم رفض التأمين على مركبات كبار السن

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

ولي العهد: جمعنا 100 مليار دولار من حملة مكافحة الفساد

ولي العهد: جمعنا 100 مليار دولار من حملة مكافحة الفساد

أمير عسير يوجه بإعادة الشيخ «سعد الحجري» إلى دروسه

أمير عسير يوجه بإعادة الشيخ «سعد الحجري» إلى دروسه

«جامعة الإمام» توضح ملابسات حادثة دهس الطالبة

«جامعة الإمام» توضح ملابسات حادثة دهس الطالبة

القصاص من «وافد».. أغراه الذهب فقتل كفيله

القصاص من «وافد».. أغراه الذهب فقتل كفيله

«النقد» توجه بعدم رفض التأمين على مركبات كبار السن

«النقد» توجه بعدم رفض التأمين على مركبات كبار السن
0

تواصل- فريق التحرير:

وجّهت الإدارة العامة للرقابة على شركات التأمين بمؤسسة النقد “ساما”، جميع شركات التأمين على المركبات، بعدم رفض التغطية التأمينية الإلزامية على المركبات المستخدمة بسبب السن.

وأوضحت الإدارة، أنه تبين لها قيام بعض شركات التأمين برفض التغطية التأمينية لكبار أو صغار السن، رغم حملهم لرخص قيادة سارية المفعول، كما أن تلك الشركات أشعرت شركات التأجير والتمويل والبنوك بعدم تغطية المستأجر بسبب السن.

وأوجبت، على شركات التأمين التي تقدم خدماتها للمركبات مراجعة وثائق التأمين السارية حاليا وتعديلها وفق ما ورد أعلاه، قبل يوم 29 / 7 /1439هـ، متوعدة باتخاذ الإجراءات النظامية مع الشركات غير الملتزمة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«المرور»: ضبط 447 مركبة مخالفة لوقوفها في أماكن ذوي الاحتياجات

«المرور»: ضبط 447 مركبة مخالفة لوقوفها في أماكن ذوي الاحتياجات

خطيب المسجد الحرام: تلمَّسوا الخيرَ والبركة مع كبار السن

خطيب المسجد الحرام: تلمَّسوا الخيرَ والبركة مع كبار السن

السماح لـ«ساب للتكافل» بإصدار وتجديد وثائق تأمين الحماية أو الادخار

السماح لـ«ساب للتكافل» بإصدار وتجديد وثائق تأمين الحماية أو الادخار

«لوجه الله».. مواطن يخصص سيارته لتوصيل كبار السن وذوي الاحتياجات

«لوجه الله».. مواطن يخصص سيارته لتوصيل كبار السن وذوي الاحتياجات

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

في بيتنا مشكلة مالية
مقالات

في بيتنا مشكلة مالية

المزيد
كل ما تريد معرفته عن توطين قطاع تأجير السيارات الذي يبدأ غدًا
تقارير وحوارات

كل ما تريد معرفته عن توطين قطاع تأجير السيارات الذي يبدأ غدًا

المزيد
«تواصل» ترصد فعاليات معرض الكتاب..الأسعار «نار» والكتب الممنوعة وضجة مشاهير السوشيال
تقارير وحوارات

«تواصل» ترصد فعاليات معرض الكتاب..الأسعار «نار» والكتب الممنوعة وضجة مشاهير السوشيال

المزيد
بالصور.. بشائر المطر تهب عشاق الصحراء نبتة «الكمأة»
تقارير وحوارات

بالصور.. بشائر المطر تهب عشاق الصحراء نبتة «الكمأة»

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>