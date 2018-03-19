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تدشين الموقع الرسمي لنظام التجنيد الموحد بالقوات المسلحة

تدشين الموقع الرسمي لنظام التجنيد الموحد بالقوات المسلحة
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تواصل – الرياض:

دشن رئيس هيئة الأركان العامة، الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، أمس الموقع الرسمي لنظام القبول والتجنيد الآلي الموحد للإدارة العامة للقبول والتجنيد للقوات المسلحة.

وأوضح مدير عام الادارة العامة للقبول والتجنيد للقوات المسلحة، العميد الطيار عماد بن عبدالله العيدان، أن الخطوة الأولى للاختيار الأمثل هي استقطاب الكوادر المميزة وفق معايير وآليات منضبطة وإجراءات عادلة ودقيقة، وعرض كافة الوظائف العسكرية المتاحة للتعيين عليها في القوات المسلحة لجميع المواطنين عبر نظام قبول وتجنيد آلي موحد.

يذكر أن من مميزات النظام الشفافية في عرض جميع الوظائف المتاحة للتعيين عليها في القوات المسلحة لجميع المواطنين، وكذلك التسهيل عليهم في توحيد إعلانات التجنيد بجميع أفرع القوات المسلحة بإعلان واحد وبوابة موحدة، كما يمكن للمتقدمين طباعة استمارة التقديم والخطابات الموجّهة للجهات الحكومية ومتابعة حالة الطلب .

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