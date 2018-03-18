«زوجة أب» تعنف أطفال زوجها وتدعو لخطفهم.. ومطالب بالإبلاغ عنها

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

أمير عسير يوجه بإعادة الشيخ «سعد الحجري» إلى دروسه

أمير عسير يوجه بإعادة الشيخ «سعد الحجري» إلى دروسه

«جامعة الإمام» توضح ملابسات حادثة دهس الطالبة

«جامعة الإمام» توضح ملابسات حادثة دهس الطالبة

القصاص من «وافد».. أغراه الذهب فقتل كفيله

القصاص من «وافد».. أغراه الذهب فقتل كفيله

حادث بين شاحنة وحافلة معلمات بـ«طريق الهجرة»

حادث بين شاحنة وحافلة معلمات بـ«طريق الهجرة»

«زوجة أب» تعنف أطفال زوجها وتدعو لخطفهم.. ومطالب بالإبلاغ عنها

«زوجة أب» تعنف أطفال زوجها وتدعو لخطفهم.. ومطالب بالإبلاغ عنها
0

تواصل – فريق التحرير:

تفاعل برنامج الأمان الأسري مع واقعة زوجة الأب التي نشرت مجموعة من الصور لتعنيف أبناء زوجها، والتي تسببت في ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال البرنامج في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “نرجو من لديه معلومات عن الأطفال بالتواصل مع خط مساندة الطفل على 116111 فوراً للتبليغ وبسرية تامة”.

وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا قصة زوجة أب بمنطقة عسير تتفاخر بتعنيف أبناء زوجها، كما نشرت صوراً لهم ببعض المواقع، وبرنامج “بودل”، وتحض على خطفهم، بل وتحدت أن تضبطها أي جهة مسؤولة.

وأكد مغردون أن زوجة الأب تعترف على نفسها بتعنيفهم، وأنه عندما هددها نشطاء بالإبلاغ عنها، أكدت أنها لا تكترث لذلك؛ لأن والدهم يؤيد تعاملها السيئ معهم ويشجعها، حيث طالبوا بسرعة ضبطها وإنقاذ الأطفال من هذا التعنيف والاعتداء.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

بالصور.. هل شاهدت هذا الجمال البنفسجي من قبل في المملكة؟

بالصور.. هل شاهدت هذا الجمال البنفسجي من قبل في المملكة؟

«التنمية الاجتماعية» توضح تفاصيل قضية «فتاة ينبع» المعنفة

«التنمية الاجتماعية» توضح تفاصيل قضية «فتاة ينبع» المعنفة

مصر.. سعودي يقتل زوجته ويقطع جثتها إلى 4 أجزاء

مصر.. سعودي يقتل زوجته ويقطع جثتها إلى 4 أجزاء

«العمل» تكشف تفاصيل جديدة عن فيديو «معنفتي بريدة»

«العمل» تكشف تفاصيل جديدة عن فيديو «معنفتي بريدة»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

في بيتنا مشكلة مالية
مقالات

في بيتنا مشكلة مالية

المزيد
كل ما تريد معرفته عن توطين قطاع تأجير السيارات الذي يبدأ غدًا
تقارير وحوارات

كل ما تريد معرفته عن توطين قطاع تأجير السيارات الذي يبدأ غدًا

المزيد
«تواصل» ترصد فعاليات معرض الكتاب..الأسعار «نار» والكتب الممنوعة وضجة مشاهير السوشيال
تقارير وحوارات

«تواصل» ترصد فعاليات معرض الكتاب..الأسعار «نار» والكتب الممنوعة وضجة مشاهير السوشيال

المزيد
بالصور.. بشائر المطر تهب عشاق الصحراء نبتة «الكمأة»
تقارير وحوارات

بالصور.. بشائر المطر تهب عشاق الصحراء نبتة «الكمأة»

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>