«زوجة أب» تعنف أطفال زوجها وتدعو لخطفهم.. ومطالب بالإبلاغ عنها

تواصل – فريق التحرير:

تفاعل برنامج الأمان الأسري مع واقعة زوجة الأب التي نشرت مجموعة من الصور لتعنيف أبناء زوجها، والتي تسببت في ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال البرنامج في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “نرجو من لديه معلومات عن الأطفال بالتواصل مع خط مساندة الطفل على 116111 فوراً للتبليغ وبسرية تامة”.

وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا قصة زوجة أب بمنطقة عسير تتفاخر بتعنيف أبناء زوجها، كما نشرت صوراً لهم ببعض المواقع، وبرنامج “بودل”، وتحض على خطفهم، بل وتحدت أن تضبطها أي جهة مسؤولة.

وأكد مغردون أن زوجة الأب تعترف على نفسها بتعنيفهم، وأنه عندما هددها نشطاء بالإبلاغ عنها، أكدت أنها لا تكترث لذلك؛ لأن والدهم يؤيد تعاملها السيئ معهم ويشجعها، حيث طالبوا بسرعة ضبطها وإنقاذ الأطفال من هذا التعنيف والاعتداء.