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القوات الملكية السعودية والجيش الأمريكي يواصلان المناورات العسكرية المشتركة

القوات الملكية السعودية والجيش الأمريكي يواصلان المناورات العسكرية المشتركة
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تواصل – واس:

تواصل القوات البرية الملكية السعودية والجيش الأمريكي مناورات التمرين المشترك بينهما، تحت شعار (الصداقة 2018)، والذي بدأ منذ أيام بميدان شمال 2 بالمنطقة الشمالية، بمشاركة القوات البرية الملكية السعودية؛ بهدف رفع مستوى الجاهزية القتالية لضباط وأفراد القوات البرية .

ويتضمن برنامج التدريب، التدريب على عمليات الحرب النظامية وغير النظامية، وكذلك عمليات التخطيط التنسيق المشترك والتدريب على أساليب الحرب الحديثة، كما أنه سيتم خلال الأيام القادمة التدريب على تنفيذ العديد من التكتيكات العسكرية والحربية، واستخدام أساليب الحرب المتطورة وزيادة التنسيق العملياتي والعسكري .

وسيختتم تمرين “الصداقة 2018” فعالياته صباح يوم الأربعاء القادم في مقر التمرين بميدان شمال2 بالمنطقة الشمالية بمناورات تنفذ فيها جميع العمليات التي تم التدريب عليها، بمشاركة جميع الوحدات من الجانبين.

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