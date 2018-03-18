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هل يؤثر «الاكتئاب» على الصحة العامة؟

هل يؤثر «الاكتئاب» على الصحة العامة؟
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تواصل – فريق التحرير:

حذَّر الدكتور عاصم العقيل، الأخصائي النفسي، اليوم الأحد، من خطورة إهمال علاج “الاكتئاب”، مؤكداً أن أضراره كبيرة على الصحة العامة للإنسان.

وقال “العقيل” في تغريدات عبر حسابه على “تويتر”: “إن (الاكتئاب) يتسبب في أكبر نقص بالصحة العامة، مقارنة مع الأمراض المزمنة كالذبحة الصدرية والسكري والتهاب المفاصل، وكذلك يضيف إلى عبء تلك الأمراض المزمنة”.

وأضاف: “يظن بعضنا أن علاج اضطرابات المزاج كالاكتئاب فقط عبارة عن جلسات نقاش وفضفضة والبعد عن الضغوطات، الواقع لو كان الأمر بهذه السهولة لما أصبحت تكاليف علاجه من أعلى ٣ اضطرابات الدماغ (الأورام، الصرع، القلق”.

ولفت “العقيل” إلى ضرورة عدم إهمال علاج الاكتئاب، وضرورة عدم سماع كلام وأقوال غير مبنية على العلم، فعلاجات الاكتئاب موجودة وفعالة، وهناك عدة مدارس تفسر نشوء الاكتئاب وتقترح علاجه من زوايا مختلفة.

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