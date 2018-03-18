الجيش اليمني يسيطر على مواقع جديدة شمالي الجوف

تواصل – واس:
فرض الجيش اليمني سيطرته على مواقعَ جديدة في شمالي محافظة الجوف شمالي شرقي اليمن.
وقال مصدر عسكري، إن قوات الجيش حررت عدداً من المواقع في جبال الظهرة، وجبل المهور، ومواقع الخور وصيح، في مديرية برط العنان شمالي المحافظة.
وأضاف في تصريح نقله الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع اليمنية ” 26 سبتمبر”، أن طيران الأباتشي التابع للتحالف العربي شارك بفاعلية في إسناد الجيش في تلك المواجهات وقصف مواقعَ الميليشيا.
وأشار إلى أن قوات الجيش اليمني، تفرض حالياً حصاراً على الميليشيا في معسكر ” طيبة الاسم” الاستراتيجي في ظل استمرار المعارك بين الجانبين.