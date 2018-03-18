الجيش اليمني يسيطر على مواقع جديدة شمالي الجوف

تواصل – واس:

فرض الجيش اليمني سيطرته على مواقعَ جديدة في شمالي ‏محافظة الجوف شمالي شرقي اليمن.‏

‏ وقال مصدر عسكري، إن قوات الجيش حررت عدداً من ‏المواقع في جبال الظهرة، وجبل ‏المهور، ومواقع الخور ‏وصيح، في مديرية برط العنان شمالي المحافظة.‏

‏ وأضاف في تصريح نقله الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع اليمنية ” 26 سبتمبر”، أن طيران الأباتشي التابع للتحالف ‏العربي شارك بفاعلية في إسناد الجيش ‏في تلك ‏المواجهات وقصف مواقعَ الميليشيا.‏

وأشار إلى أن قوات الجيش اليمني، تفرض حالياً حصاراً ‏على الميليشيا في معسكر ” طيبة الاسم” ‏الاستراتيجي في ‏ظل استمرار المعارك بين الجانبين.‏