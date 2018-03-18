«الصحة» تكشف تفاصيل إصابة أطفال بالحصبة في جدة

تواصل – نايف الحربي:

أكدت الشؤون الصحية بمحافظة جدة، أن فرق الصحة العامة استجابت لحالات الحصبة المسجلة بين الأطفال خلال الأسابيع الماضية، وهي محصورة في الأطفال الذين لم يتلقوا تطعيماتهم المجدولة.

وأوضحت صحة جدة أن الربع الأول من العام 2018 شهد زيادة محدودة في عدد حالات الحصبة بين الأطفال غير المطعمين في بعض الأحياء الشعبية في محافظة جدة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، واستجابت فرق الصحة العامة عبر القيام بمباشرة عدد من الإجراءات الوقائية لتلك الحالات ومخالطيهم.

ولفتت الشؤون الصحية إلى أنها نفذت مسحاً ميدانيّاً للأحياء المعنية، حيث تبين أن الغالبية العظمى من الحالات كانت في غير المطعمين بالتطعيمات الأساسية والبقية في أطفال لم يبلغوا سن التطعيم المعمول به حاليّاً، كما لم تسجل أي مضاعفات شديدة.

وتابعت صحة جدة أن خلال الأسبوعين الماضيين بدأت الإصابات بالتناقص التدريجي لتصل إلى أدنى مستوى لها الأسبوع الماضي، واستكمالاً للإجراءات الوقائية فستنفذ الشؤون الصحية بمحافظة جدة حملة شاملة للتطعيم ضد الحصبة، بالإضافة إلى الأمراض المعدية الأخرى المستهدفة بالتحصينات في الأحياء التي سجلت فيها حالات خلال هذا العام، وذلك بدءاً من يوم الأحد المقبل.

وقالت الصحة: إن التطعيم يستهدف الفئة العمرية الأقل من 5 سنوات بغض النظر عن سابقة التطعيم، إضافة إلى النساء غير الحوامل في سن الإنجاب، مهيبةً بالجميع التعاون في إنجاح هذه الحملة وصولاً لحماية المجتمع من جميع الأمراض المعدية، وتوفير الخدمات الصحية لجميع المواطنين والمقيمين.