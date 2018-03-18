طعن حارس أمن صهيوني في القدس المحتلة واستشهاد منفذ العملية

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طعن فلسطيني حارس أمن صهيونياً، في البلدة القديمة في القدس الأحد وأصابه بجروح بالغة قبل أن يرديه شرطي، بحسب ما أعلنت السلطات الصهيونية.

وأعلن المتحدث باسم شرطة الاحتلال ميكي روزنفلد أن “مهاجماً كان يحمل سكيناً قُتل بالرصاص”، مشيراً إلى أن أجهزة الإسعاف قامت بنقل الحارس الأمني إلى المستشفى وحالته خطرة بعد تعرضه لطعنة في الصدر.

وأوضحت مصادر مطلعة أن منفذ عملية الطعن هو الشهيد عبدالرحمن بني فضل من قرية عقربا، قرب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، ويبلغ من العمر 28 عاماً، متزوج وأب لطفلين اثنين.