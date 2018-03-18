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إقبال كثيف على مزاد بيع 900 مركبة من ممتلكات «معن الصانع» (فيديو وصور)

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تواصل – الشرقية:

شهد المزاد العلني لبيع ممتلكات الملياردير معن الصانع، الذي أقيم في الخبر بالمنطقة الشرقية، في يومه الأول حضوراً غفيراً من مواطنين ومقيمين حضروا للمزايدة على الممتلكات المعروضة للبيع.

وتداول نشطاء مواقع التواصل صوراً وفيديوهات أظهرت توافد المزايدين بأعداد غفيرة، على موقع المزاد الذي سيعرض على مدى 5 أيام أكثر من 900 سيارة ومعدة ثقيلة للبيع، تضم سيارات صغيرة وحافلات، وسيارات غولف، وأنواعاً مختلفة من المعدات الثقيلة.

ومن المقرر أن تُستخدم حصيلة المزاد، الذي أسندته محكمة التنفيذ إلى تكتل “إتقان العقارية”؛ لسداد ديون رجل الأعمال معن الصانع، وشركة سعد للتجارة والاستثمار والخدمات ‏المالية، والمقدرة ‏بنحو 16 مليار ريال.

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