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«العدل» تتوعد محامين بعقوبات تصل إلى الإيقاف عن ممارسة المهنة

«العدل» تتوعد محامين بعقوبات تصل إلى الإيقاف عن ممارسة المهنة
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تواصل – الرياض:

توعدت وزارة العدل المحامين بعقوبات تصل إلى الإيقاف عن ممارسة المهنة؛ إثر رصد العشرات منهم يعلنون عن أنفسهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفقاً لـ”عكاظ”.

وبحسب مصادر عدلية، فإن هذا التجاوز يضع المخالفين عرضة لتطبيق ما تراه لجنة تأديب المحامين وفق تقديرها للعقوبة، سواء بتوجيه اللوم أو الإنذار أو الإيقاف عن مهنة المحاماة لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

وأوضحت المصادر أن الفقرة 13/6 من نظام المحاماة ولائحته التنفيذية تنص على أنه يجب على المحامي أن يحافظ على شرف المهنة، وألا يستغلها فيما يتعارض معها؛ إذ يحظر النظام المحامي من الإعلان عن نفسه بشكل دعائي، مع حفظ حقه في الدلالة عليه بعرض اسمه ومؤهله وعناوين مقره وما إلى ذلك.

وأشارت المصادر إلى أن المنع هو قاعدة قانونية موجودة في أكثر قوانين المحاماة في الوطن العربي وغيره من الدول التي أصدرت قوانين تنظم مهنة المحاماة، والغاية من هذا المنع المحافظة على الهدف الأساسي للمحامي وهو تحقيق العدالة ونصرة المظلوم.

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