«جامعة الإمام» توضح ملابسات حادثة دهس الطالبة

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أكد المتحدث الرسمي لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أحمد الركبان، أن الطالبة التي تعرضت لحادث اصطدام أمام الجامعة بخير، موضحاً أن الواقعة ليست دهساً كما أشيع.

وأوضح الركبان أن أحد مسؤولي الجامعة قام بزيارة الطالبة في المستشفى للاطمئنان عليها، مؤكداً أن إصابتها بسيطة، وهي نتيجة احتكاك مركبة بها أثناء عبورها الطريق، وأنها بصحة جيدة.

وأشار إلى أن الحادث وقع خارج أسوار الجامعة أمام بوابتها المطلة على طريق عثمان بن عفان، مناشداً إدارة مرور الرياض إقامة مطبات صناعية بالقرب من بوابات الجامعة حتى تحد من سرعة السيارات على هذا الطريق ويتسنى للطالبات العبور بأمان.

وأكد أن الجامعة طالبت مراراً وتكراراً الجهات الحكومية المسؤولة بإقامة جسور مشاة عند كل بوابة وعددها 5 بوابات، على الرغم من عدم كفايتها نظراً للكثافة الطلابية في الجامعة، مفضلاً إقامة مطبات صناعية للحد من مثل هذه الحوادث.

وقال متحدث الهلال الأحمر بمنطقة الرياض، عبدالله المريبض، تعليقاً على الحادثة، إن فرق الإنقاذ باشرت الحالة، مضيفاً أن إصابة الطالبة كانت متوسطة، وتم علاجها ونقلها لمستشفى “دلة”.