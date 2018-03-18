شبكة «CBS» الأمريكية تكشف جوانبَ من حوار ولي العهد: دقة بلا قيود

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كشفت مقدمة برنامج “60 دقيقة” على شبكة (CBS) الأمريكية “نورا أودونيل” جوانب من الحوار الذي أجرته مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مبينةً أنه كان استثنائياً، وأنه لم تُفرض عليها أي قيود في طرح الأسئلة.

وأوضحت أودونيل أن ولي العهد لم يتوانَ في الرد على أي سؤال طرحته عليه، مبينة أنه اختار أن يتحدث في الحوار باللغة العربية، مع وجود ترجمة فورية للغة الإنجليزية، غير أنها أشارت إلى أنه تحدث في فقرات من الحوار باللغة الإنجليزية، إلاّ أنه عندما يدور الحديث حول السياسة كان يتحدث بالعربية لأنه يريد أن يكون دقيقاً.

وقالت مقدمة البرنامج، إنها حصلت على موعد لإجراء المقابلة مع ولي العهد بعد مضي 3 سنوات من طلبها ذلك من المسؤولين عن البرنامج، مبينةً أنه لم تكن هناك أي قيود زمنية، أو شروط مسبقة.

وأشارت إلى أن الحوار تم قبل أسبوعين في الدرعية بالرياض، قبل فترة وجيزة من مغادرة ولي العهد إلى بريطانيا، وأن الحوار استمر لمدة 90 دقيقة، وتحدث خلاله ولي العهد بكل قوة ووضوح عن الشأن الإيراني، حيث قال إنه بمجرد حصول إيران على أسلحة نووية، فإن المملكة العربية السعودية سوف تحذو حذوها، وفقاً لصحيفة “عرب نيوز”.

ولفتت إلى أن الحوار كان شاملاً وصريحاً بشكل ملحوظ، غطى الكثير من المواضيع مثل حرب اليمن، وحملة مكافحة الفساد، التي تم من خلالها احتجاز عدد من المسؤولين ورجال الأعمال السعوديين، وقالت : “لأول مرة، يتحدث ولي العهد بكلماته الخاصة حول ما حدث في فندق الريتز كارلتون”.

ومن المرتقب أن تبث قناة (CBS) اللقاء عند السابعة من مساء اليوم الأحد بتوقيت الولايات المتحدة، الثانية فجر غد الاثنين بتوقيت مكة المكرمة.