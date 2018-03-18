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«تويتر» يوجِّه صفعة إلى مروجي الإعلانات عبر تطبيقات «إدارة الحسابات»

«تويتر» يوجِّه صفعة إلى مروجي الإعلانات عبر تطبيقات «إدارة الحسابات»
صورة تعبيرية
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تواصل – فريق التحرير:

وجَّه موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صفعة إلى الحسابات الوهمية التي تروج إعلانات تجارية والتي تكون أحياناً ضارة، عن طريق نشر وتكرار المحتوى من خلال تطبيقات إدارة الحسابات.

وقال المختص التقني والخبير في أمن المعلومات، عبدالله السبع، اليوم الأحد، على حسابه بـ”تويتر”: “لمحاربة التغريدات المزعجة والسبام، (تويتر) منع حالياً تكرار التغريدات، ونشرها من خلال تطبيقات إدارة الحسابات”.

وأضاف “السبع”: “بذلك إذا دخلت أي وسم حالياً مثل (رمضان) سوف تجد التغريدات الإعلانية أصبحت أقل وغير مكررة”، نافياً صحة إلغاء الموقع تغريدات المسابقات والإعلانات.

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