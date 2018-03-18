وزير الثقافة يصدر قراراً بإنشاء «مركز للأرشيف الإعلامي الوطني»

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

دهس طالبة أمام جامعة الإمام (فيديو)

دهس طالبة أمام جامعة الإمام (فيديو)

القصاص من «وافد».. أغراه الذهب فقتل كفيله

القصاص من «وافد».. أغراه الذهب فقتل كفيله

حادث بين شاحنة وحافلة معلمات بـ«طريق الهجرة»

حادث بين شاحنة وحافلة معلمات بـ«طريق الهجرة»

معلومات جديدة عن «جثة عاملة بمنزل كفيلها».. قُتلت طعنًا داخل الحمام

معلومات جديدة عن «جثة عاملة بمنزل كفيلها».. قُتلت طعنًا داخل الحمام

وزير الثقافة يصدر قراراً بإنشاء «مركز للأرشيف الإعلامي الوطني»

وزير الثقافة يصدر قراراً بإنشاء «مركز للأرشيف الإعلامي الوطني»
0

تواصل – الرياض:

أصدر وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد اليوم قراراً بإنشاء «مركز للأرشيف الإعلامي الوطني» لحفظ تاريخ الوطن الإعلامي وتوثيقه وإبرازه.

ويضم المركز المزمع إنشاؤه المحتوى الإعلامي الإذاعي والتلفزيوني والصحفي والصور والمحفوظات المتاحة، وكل ماله صلة بذلك، كما يضم المركز متحفاً للمقتنيات والأدوات الإعلامية والفنية القديمة، وتم تكليف الدكتور عادل بن عيفان الحارثي مديراً للمركز.

ويعتبر هذا المركز أحد المبادرات الجديدة لاستثمار المحتوى الإعلامي والاستفادة من المواد التاريخية التي تؤرخ لحقبة مهمة في تطور المجتمع وتفاعله مع المتغيرات، كما تكشف عن مسيرة الحياة خلال فترة زمنية مهمة لبلادنا، وسيكون هذا المركز مقصداً للزوار من الباحثين والمهتمين بقضايا المجتمع والثقافة، وتطور المحتوى الإعلامي، وكذلك محبي الموروث والمقتنيات القديمة والزوار من الخارج.

وسيستفيد المركز من المقترحات والخبرات المتخصصة في بناء الأرشيف وتصميمه وفهرسته وتصنيف مواده وفق أفضل الممارسات الدولية، وبما يتفق مع مخرجات رؤية 2030 في بناء منظومة من العمل الذي يخدم أكبر قدر ممكن من الجهات والشرائح بجدوى ثقافية عالية وبمردود اقتصادي مثمر.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

وزير الثقافة يطلق «الميثاق الأخلاقي لمواقع التواصل الاجتماعي»

وزير الثقافة يطلق «الميثاق الأخلاقي لمواقع التواصل الاجتماعي»

وزير الإعلام يصدر قرارا بتحويل قناة الإخبارية لشركة ذات مسؤولية محدودة

وزير الإعلام يصدر قرارا بتحويل قناة الإخبارية لشركة ذات مسؤولية محدودة

وزير الإعلام: المملكة تدعم قضية فلسطين بصمت والآخرون «منشغلون بالمزايدة»

وزير الإعلام: المملكة تدعم قضية فلسطين بصمت والآخرون «منشغلون بالمزايدة»

«الثقافة» تكرم الوفود الإعلامية والثقافية المشاركة في تغطية موسم الحج

«الثقافة» تكرم الوفود الإعلامية والثقافية المشاركة في تغطية موسم الحج

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

في بيتنا مشكلة مالية
مقالات

في بيتنا مشكلة مالية

المزيد
كل ما تريد معرفته عن توطين قطاع تأجير السيارات الذي يبدأ غدًا
تقارير وحوارات

كل ما تريد معرفته عن توطين قطاع تأجير السيارات الذي يبدأ غدًا

المزيد
«تواصل» ترصد فعاليات معرض الكتاب..الأسعار «نار» والكتب الممنوعة وضجة مشاهير السوشيال
تقارير وحوارات

«تواصل» ترصد فعاليات معرض الكتاب..الأسعار «نار» والكتب الممنوعة وضجة مشاهير السوشيال

المزيد
بالصور.. بشائر المطر تهب عشاق الصحراء نبتة «الكمأة»
تقارير وحوارات

بالصور.. بشائر المطر تهب عشاق الصحراء نبتة «الكمأة»

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>