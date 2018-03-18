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«حساب المواطن» يوضح المقصود بحالات الإيداع الظاهرة على البوابة

«حساب المواطن» يوضح المقصود بحالات الإيداع الظاهرة على البوابة
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تواصل – فريق التحرير:

كشف “حساب المواطن” عن المقصود بخمس حالات تتعلق بالدفعات، وتظهر على البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن خلال مرحلة إيداع الدفعة.

وأوضح الحساب، أن المقصود بحالة “لا يوجد”، أن إجمالي الدخل أكبر من الحد المانع، واستحقاقه صفر، كما أن حالة “وجهت” تعني أن عملية الإيداع تحت الإجراء.

وأضاف، أنه عند ظهور حالة “مدفوعة” فمعناها إيداع المبلغ للمستفيد على حسابه البنكي المسجل، أما حالة “مرفوضة”؛ فتعني عدم إيداع المبلغ للمستفيد لأن حسابه لم يكن نشطاً وقت الإيداع، ويلزمه تنشيط الحساب.

وأشار الحساب إلى أن حالة “في الانتظار” تعني أن هناك دفعة مرفوضة من دورات سابقة، ويلزم المستفيد الدخول على البوابة والضغط على أيقونة “تأكيد الحساب البنكي”.

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