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خادم الحرمين يصدر أمره بترقية وتعيين 24 قاضياً في ديوان المظالم

خادم الحرمين يصدر أمره بترقية وتعيين 24 قاضياً في ديوان المظالم
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تواصل – واس:

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – أمراً ملكياً بترقية وتعيين (24) قاضياً بديوان المظالم.

صرح بذلك معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، مبيناً أن الأمر الملكي الكريم الصادر تضمن ترقية عددٍ من القضاة على مختلف الدرجات القضائية، وتعيين قاضٍ على درجة ملازم قضائي.

وأوضح أن الأمر الملكي تضمن ترقية خمسة قضاة من درجة قاضي استئناف إلى درجة رئيس محكمة استئناف، وترقية ثلاثة قضاة من درجة رئيس محكمة (أ) إلى درجة (قاضي استئناف)، وترقية قاضٍ من درجة رئيس محكمة (ب) إلى درجة رئيس محكمة (أ)، وترقية أربعة قضاة من درجة وكيل محكمة (أ) إلى رئيس محكمة (ب)، وترقية خمسة قضاة من درجة وكيل محكمة (ب) إلى درجة وكيل محكمة (أ)، وترقية خمسة قضاة من درجة (قاضي/أ) إلى درجة (وكيل محكمة /ب)، وتعيين ملازمٍ قضائي .

وأكد الشيخ اليوسف، أن الأمر الملكي يؤكد حرص القيادة – أيدها الله – على مرفق قضاء ديوان المظالم، من خلال دعم كوادره القضائية، سائلاً الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لما فيه خدمة الإسلام والمسلمين .

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