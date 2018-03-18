وفاة قائدة المدرسة.. تفاصيل حادث «معلمات طريق الهجرة» مع الشاحنة

تواصل – المدينة:

أكد المتحدث الرسمي لتعليم المهد عائض الوسمي، أن الحادث الذي وقع اليوم على طريق الهجرة “المدينة _مكة”، والذي نتج عن اصطدام مركبة معلمات مدرسة ثانوية ومتوسطة قران التابعة لتعليم محافظة المهد، بشاحنة على الطريق؛ أدى إلى وفاة قائدة المدرسة وإصابة 3 معلمات من زميلاتها.

وأضاف، وجه مدير تعليم المهد عبدالله بن سليمان السحيمي، المساعدة للشؤون التعليمية أميرة الوسمي، بالاطمئنان على صحة المعلمات المصابات، سائلاً الله أن يغفر للمعلمة المتوفاة، وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان بحسب ‘‘عكاظ‘‘.

كانت مركبة تقل تسع معلمات تعرضت لحادث تصادم مع شاحنة على طريق الهجرة (المدينة المنورة _ مكة المكرمة) بالقرب من مخرج مهد الذهب؛ ونتج عن الحادث وفاة قائدة مدرسة ثانوية ومتوسطة قران التابعة لتعليم محافظة المهد، وإصابة ثلاث معلمات إصابات بسيطة، بينما تعرض قائدا المركبتين لإصابات متفرقة وكسور، وتم نقلهما لمستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة.