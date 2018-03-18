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إغلاق 440 محطة وقود على الطرق الإقليمية

إغلاق 440 محطة وقود على الطرق الإقليمية
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تواصل – الرياض:

أوضحت إحصائية أن وزارة الشؤون البلدية والقروية أغلقت نحو 440 محطة وقود بالطرق الإقليمية، وذلك لعدم التزامها بتوفير اشتراطات الوزارة.

وكشفت الإحصائية أن المحطات التي تم إغلاقها من إجمالي 1219 محطة قائمة على الطرق الإقليمية، وأنه تم إغلاق 246 محطة بشكل كلي لعدم تحقيق اشتراطات بناء المصلى ودورات المياه، فيما تم إغلاق 138 محطة بشكل جزئي لوجود مخالفات في مرافق المحطة.

وأظهرت الإحصائية إغلاق 56 محطة واقعة في نطاق 25 كلم، وذلك لعدم تعاقدها مع الشركات المؤهلة من قبل الوزارة، أو لم تحصل على التأهيل من خلال تطبيق معايير التأهيل المعتمدة، خلال فترة المهلة التي تم منحها للمحطات لإكمال برامج التحسين.

وكانت اللجنة التنفيذية لمتابعة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق قد أعطت 8 طرق إقليمية الأولوية في المتابعة، وذلك بناءً على الأهمية، وكثافة الحركة، وارتباط الطريق بالوصول إلى الحرمين الشريفين.

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