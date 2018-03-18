متحدث التجارة: 7 شركات صدرت ضدها أحكام نهائية (فيديو)

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أكد المتحدث باسم وزارة التجارة والاستثمار عبد الرحمن الحسین، أن وزارته لا تملك حق التشهیر الذي هو بید القضاء، كاشفاً عن 7 شركات تم اتخاذ أحكام قطعیة ضدها وسیتم التشهیر بها خلال 7 أسابیع مقبلة.

وأوضح أن التشهیر يتم بعد صدور الحكم النهائي ويكتسب صفة القطعیة، لافتاً إلى أن الهدف منه هو تحقیق الغايات الأسمى للردع والزجر للمخالفین.

وبیَّن الحسین خلال مداخلة له على برنامج “يا هلا” على فضائیة “روتانا خلیجیة” أنه بعد صدور الحكم القضائي تصدر صورة منه إلى وزارة التجارة لتنفیذه بالتشهیر بالمخالف بكل التفاصیل الدالة على العقوبة.

وأشار إلى أن التشهیر يشمل كافة قضايا الغش التجاري التي يطبق علیها النظام، أو القضايا التي تدخل تحت نظام مكافحة التستر وأنظمة وزارة التجارة والاستثمار كافة.

وكشف الحسین النقاب عن أن الوزارة وعلى مدى 7 أسابیع قادمة ستنشر تشهیراً بسبع منشآت تم اتخاذ أحكام نهائیة ضدها واكتسبت صفة القطعیة، وذلك بمعدل تشهیر بشركة كل أسبوع.

وقال: إن التشهیر لیس العقوبة الوحیدة، وإنما تُضاف له عقوبات تصل إلى ملیون ریال غرامة، وثلاث سنوات سجنا في قضايا مثل الغش التجاري، وكذلك إعلان التشهیر على نفقتهم في صحیفتین محلیتین، وترحیل العمالة، ومنعهم من دخول المملكة، وإيقاف نشاط السجل التجاري، فضلا عن عقوبات أخرى في قضايا التستر والعلامات التجارية.

وشدد على أن هذه العقوبات تحقق المقاصد وكافیة والأنظمة واللوائح كافة تخضع لمراجعة مستمرة بالتشاور بین الجهات المعنیة، وكل ما يستلزم تعديل وإضافة يتم اتخاذه.