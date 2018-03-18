فيديو متداول لـ«كلب» يدفن «قطاً».. هل هي رحمة أم شيء آخر؟

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، مقطعاً مصوراً لكلب يحمل “قطاً” ميتاً في فمه، ويدفنه، فيما انقسم مغردون على سبب قيامه بهذا الفعل.

وأظهر مقطع الفيديو، الذي قال متداولوه إن مشاهده حديثة، الكلبَ وهو يلتقط القطَّ الميت من الطريق بعد دهسه، وبدأ يبحث جاهداً عن مكان ليدفنه فيه.

وأثار الفيديو مشاعر رواد مواقع التواصل، وأكدوا أنه يجسد معاني الرحمة بين الحيوانات، فرغم العداء المعروف بين القطط والكلاب إلا أن الرحمة دفعت الكلب لفعلته تلك.

وعلى النقيض، رفض مغردون آخرون فرضية أن الكلب دفن القط بدافع سلوك “الرحمة”، معتبرين أنه سلوك لدى الكلاب؛ إذ إنها تخزن طعامها من أجل الحفاظ عليه.

تأكيد الفرضية الثانية

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور محمد الصواف، أخصائي الجراحات البيطرية وعضو الجمعية الأمريكية للطب البيطري، أن “هذه العادة طبيعية وجزء من سلوك الكلب قبل أن يتطور ويستأنسه الإنسان كي تتمكن من تحمل الظروف والتأقلم على العيش”.

وأوضح “الصواف” أن “الكلب حيوان يتغذي على اللحوم، لذلك كان يلجأ إلى الصيد والافتراس، وكان يلجأ إلى دفن الفريسة ليضمن استمرار توفر الغذاء بشكل طبيعي بسبب ظروف الحياة البرية الصعبة”.

وأضاف الأخصائي البيطري: “يقوم الكلب بتخزين باقي الفريسة للاستفادة منها في الأيام العجاف، والدفن طريقة جيدة لحفظ باقي العظام المليئة بالنخاع لوقت قد لا يتوفر به الغذاء إلى أن يحصل على فريسة جديدة”.