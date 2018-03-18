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مكة.. سائقو الأجرة من المواطنين يشتكون: «المرور» يمنعنا من دخول «المركزية»

مكة.. سائقو الأجرة من المواطنين يشتكون: «المرور» يمنعنا من دخول «المركزية»
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تواصل – مكة المكرمة:

اشتكى عددٌ من المواطنين العاملين على سيارات الأجرة في مكة المكرمة من إجراءات المرور بمنعهم من نقل المعتمرين إلى المنطقة المركزية، بينما يسمح لمركبات الفنادق التي يقودها وافدون بحرية التحرك في الدخول والخروج إليها، طوال اليوم دون أي معوقات.

واقترح المتضررون تخصيص مواقف لسائقي الأجرة السعوديين في مداخل المنطقة المركزية من الجهات الأربع ليتمكنوا من العمل بحرية، إضافة إلى تخصيص مواقف جوار الفنادق والأبراج السكنية، أسوة بما هو معمول به في مركزية المدينة المنورة.

وأشاروا إلى أنهم ينقلون المعتمرين من مطار الملك عبدالعزيز في جدة، إلى الفنادق في المنطقة المركزية، إلا أن المرور يمنعهم من دخولها، فيعيشون حالة حرج مع المعتمرين خصوصاً كبار السن الذين لا يستطيعون السير لمسافات طويلة حتى الوصول إلى الفنادق في المنطقة المركزية.

وأضاف أحد السائقين أنه جرى تخصيص موقف خاص لسيارات الأجرة في منطقة الشبيكة قرب الحرم المكي، منذ سنوات عدة، إلا أنه أغلق أخيراً دون أسباب مقنعة، لافتاً إلى أن تلك الخطوة حرمتهم فرصة العمل والتكسب خلال موسم العمرة.

واعتبر بعضهم أن قرار منعهم من الدخول بسياراتهم إلى المنطقة المركزية لا يتناسب مع سعودة قطاع النقل، مستغربين مضايقتهم في العمل، بينما سيارات النقل الخاصة بالفنادق التي يقودها وافدون لا يتعرضون لمثل هذا المنع بل لهم حرية الدخول والخروج من وإلى المنطقة المركزية طوال ساعات اليوم، بحسب “عكاظ”.

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