لمستخدمي «آي فون» و«آي باد».. طريقة إيقاف تتبع موقعك على «فيسبوك»

تواصل – وكالات:

من المميزات التي يتمتع بها موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، هو السماح للأصدقاء والعائلة بمعرفة مكانك أو مكان وجودك، ويمكنك أيضاً استخدام فيسبوك لإخبار أصدقائك بمعرفة مكانك الآن باستخدام ميزة الأصدقاء القريبين.

لكن إذا أحسست أن هذه الميزة تسبب لك إزعاجاً؛ فيمكنك حماية خصوصيتك وتعطيل تتبع موقعك، خاصة إذا كنت من مستخدمي آي فون وآي باد بهذه الطريقة.

1- شغّل تطبيق الإعدادات على جهاز آي فون أو آي باد.

2- اضغط على الخصوصية.

3- انقر على خدمات الموقع.

4- اضغط على فيسبوك.

5- انقر على أبداً.

وبعد قيامك بهذه الخطوات لن يكون لدى فيسبوك أي قدرة لتتبع مواقعك.