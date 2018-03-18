تقني يهاجم خاصية في «قوقل».. ويصفها بـ«الاستفزازية»

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هاجم المهندس محمد الدوب، المتخصص في أمن المعلومات، شركة “قوقل” بسبب خاصية تشغيل الميكروفون لـ”PLAY SERVICES” في حال الرغبة بتشغيل الـ”PLAY STORE”.

وقال “الدوب” في تغريدات عبر حسابه على “تويتر”: “بعد مزيد من البحث اكتشفت أنك تستطيع تشغيل الـPLAY STORE دون إعطاء صلاحية الميكروفون لـPLAY SERVICES”.

وأضاف: “لكن سيتم يزعجك دائماً بوضع NOTIFICATION يطلب منك إعطاءه الصلاحية، ومع كل تشغيل سيطلب منك حتى توافق”.

واعتبر المختص أنها “حركة استفزازية سيئة جداً من قوقل وهذه بداية ولا تستغرب بعد فترة إرغامك على الموافقة على تشغيل الميكروفون، الآن الحل لعدم الإزعاج هو منع التنبيهات لكنه حل مؤقت”.

واختتم “الدوب” بقوله: “لا تستغرب من شركة عليها قضية اعتراض بيانات الواي فاي الخاصة بالبشر (حصل هذا باستخدام سيارات GOOGLE STREET VIEW)”.