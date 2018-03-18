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ضبط 13 مُهرِّبًا بحوزتهم 300 كيلو حشيش بالحدود الجنوبية (صور)

ضبط 13 مُهرِّبًا بحوزتهم 300 كيلو حشيش بالحدود الجنوبية (صور)
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تواصل- فريق التحرير:

تمكّن رجال حرس الحدود بالمناطق الجنوبية (جازان – نجران – عسير) خلال أسبوع، من إحباط عدة محاولات لتهريب كميات كبيرة من مادة الحشيش المخدر.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، أنه تم رصد عدة أشخاص قادمين من الأراضي اليمنية بغرض تهريب المواد المخدرة، ما حتم التعامل معهم بكل حزم وقوة حسب مقتضيات الموقف، وأسفر ذلك عن القبض على ١٣ مُهرِّباً، منهم ٧ مهربين إثيوبيي الجنسية، و٤ مهربين من الجنسية اليمنية، وشخص واحد أرتيري الجنسية، ومواطن واحد.

وضبط بحوزتهم (305.2) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر، وفي حينه تمت المباشرة في استكمال جميع الإجراءات الأمنية حيال الأشخاص والمضبوطات بالتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى.

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