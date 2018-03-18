برعاية «المفتي».. جامعة الملك سعود تنظم ملتقى «طلاب المنح» الثلاثاء

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

دهس طالبة أمام جامعة الإمام (فيديو)

دهس طالبة أمام جامعة الإمام (فيديو)

القصاص من «وافد».. أغراه الذهب فقتل كفيله

القصاص من «وافد».. أغراه الذهب فقتل كفيله

حادث بين شاحنة وحافلة معلمات بـ«طريق الهجرة»

حادث بين شاحنة وحافلة معلمات بـ«طريق الهجرة»

معلومات جديدة عن «جثة عاملة بمنزل كفيلها».. قُتلت طعنًا داخل الحمام

معلومات جديدة عن «جثة عاملة بمنزل كفيلها».. قُتلت طعنًا داخل الحمام

برعاية «المفتي».. جامعة الملك سعود تنظم ملتقى «طلاب المنح» الثلاثاء

برعاية «المفتي».. جامعة الملك سعود تنظم ملتقى «طلاب المنح» الثلاثاء
0

تواصل – واس:

تحت رعاية سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، تنظم جامعة الملك سعود يوم الثلاثاء المقبل، الملتقى الأول للصندوق الخيري لرعاية طلاب المنح الدراسية بالجامعة.

وثمّن معالي مدير الجامعة الدكتور بدران بن عبد الرحمن العمر في تصريح له رعاية سماحة مفتي عام المملكة للملتقى، معبرًا عن تقديره للجهات المانحة للصندوق الخيري لرعاية طلاب المنح واهتمامها ببرامجه ومن بينها هذا الملتقى الذي تجتمع فيه الشخصيات الاعتبارية من علماء ومسؤولين ورجال أعمال، وكذلك المؤسسات ذات الاهتمام برعاية ودعم طلاب المنح الذين يعدون ركيزة أساساً في تكوين الجامعة.

ومن جانبه قال وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية رئيس مجلس أمناء الصندوق الخيري الدكتور محمد بن صالح النمي: إن طلاب المنح يحضون باهتمام كبير من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله- ومتابعة مستمرة من معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، ومعالي مدير الجامعة، كجزء من عناية المملكة بطلاب المنح القادمين من بلدان العالم الشقيقة والصديقة.

ويأتي هذا الملتقى ليحقق أحد أهداف المنح الدراسية وهو ربط طلاب المنح بالعلماء الكبار في هذه البلاد، فضلاً عن كونه فرصة لتعزيز مشاركة مؤسسات المجتمع في دعم ورعاية هذه الفئة الغالية من طلاب الجامعة.

ويتضمن الملتقى الذي يدعمه صندوق موظفي سابك الخيري ( بِـر ) كلمةً لسماحة المفتي، وأخرى لمعالي مدير الجامعة، بالإضافة إلى ندوة حول عدد من القضايا التي تهم طلاب المنح بمشاركة معالي المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، والدكتور سطام النمي، مدير إدارة المنح الدراسية في وزارة التعليم، ويديرها الدكتور خالد بن محمد الشنيبر المدير التنفيذي للصندوق.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

لأول مرة عربياً.. «جامعة الملك سعود‎» تواجه سرطان الثدي بالعلاج الإشعاعي بالإلكترون

لأول مرة عربياً.. «جامعة الملك سعود‎» تواجه سرطان الثدي بالعلاج الإشعاعي بالإلكترون

المفتي للدعاة: واجبكم توحيد الصف على طاعة ولي الأمر في المعروف

المفتي للدعاة: واجبكم توحيد الصف على طاعة ولي الأمر في المعروف

وظائف للجنسين على بند الأجور بجامعة الملك سعود

وظائف للجنسين على بند الأجور بجامعة الملك سعود

جدة.. 15 قضية طلاق ترفع إلى المفتي يوميًا

جدة.. 15 قضية طلاق ترفع إلى المفتي يوميًا

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

كل ما تريد معرفته عن توطين قطاع تأجير السيارات الذي يبدأ غدًا
تقارير وحوارات

كل ما تريد معرفته عن توطين قطاع تأجير السيارات الذي يبدأ غدًا

المزيد
«تواصل» ترصد فعاليات معرض الكتاب..الأسعار «نار» والكتب الممنوعة وضجة مشاهير السوشيال
تقارير وحوارات

«تواصل» ترصد فعاليات معرض الكتاب..الأسعار «نار» والكتب الممنوعة وضجة مشاهير السوشيال

المزيد
بالصور.. بشائر المطر تهب عشاق الصحراء نبتة «الكمأة»
تقارير وحوارات

بالصور.. بشائر المطر تهب عشاق الصحراء نبتة «الكمأة»

المزيد
هل تكررها.. لو كانت بعقلها؟!
مقالات

هل تكررها.. لو كانت بعقلها؟!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>