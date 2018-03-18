8 أعراض صحية تستدعي استشارة الطبيب فوراً (إنفوجراف)

تواصل – فريق التحرير:

يصاب الإنسان كثيراً بأعراض صحية مختلفة، إلا أنه كثيراً ما يتجاهلها؛ نظراً لأنها لم تشكل خطراً داهماً، وبالتالي يُهملها ولا يزور الطبيب لمعرفة أسبابها.

وفي هذا الصدد، نشر حساب “هاشتاق صحي” الذي تُشرف عليه مجموعة من الأطباء المتخصصين، على “تويتر” إنفوجراف يتضمن 10 أعراض صحية تستلزم استشارة الطبيب.

الأعراض

1- خروج دم مع البول، البراز، السعال.

2- فقدان غير مبرر للوزن.

3-نمو كتلة بشكل غير طبيعي.

4- مشكلات هضمية دائمة، كحرقة المعدة، عسر الهضم.

5- صعوبة مستمرة في البلع والتنفس.

6- تضخم العقد الليمفاوية، وثباتها، وعدم انتظام شكلها.

7- تغير في شكل وحجم ولون الشامات.

8- تغير في استدارة وملمس الثدي وخروج إفرازات منه.