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بـ3 أدوات.. «الاتصالات» تدعو لاختبار جودة الإنترنت عبر «مقياس» (إنفوجراف)
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تواصل – فريق التحرير:

دعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم الأحد، مستخدمي الإنترنت إلى عمل اختبارات قياس جودة وتجربة الإنترنت من خلال منظومة “مقياس”.

وأوضحت الهيئة عبر حسابها على “تويتر” أن منظومة “مقياس” هي “عبارة عن منظومة أدوات لقياس واختبار جودة الإنترنت بغرض تزويد مستخدمي الإنترنت في المملكة”.

وأشارت إلى أن “هذه المنظومة مبنية على معايير موثوقة ومطبقة في عدد من دول العالم مثل أمريكا وبريطانيا وسنغافورة والبرازيل، وتتكون من 3 أدوات”.

الأدوات هي:

1- موقع إلكتروني لقياس سرعة الإنترنت من أجهزة الحاسب.

2- تطبيق للأجهزة الذكية لقياس خدمة الإنترنت المتنقل.

3- أجهزة لقياس خدمة الإنترنت الثابت.

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