معلومات جديدة عن «الأمير» الذي استعان به «الحوثيون» قبل انهيارهم (فيديو)

تواصل – وكالات:

في خطوة لمحاولة التقاط الأنفاس وترتيب الأوضاع على الأرض بعد الانهيارات المتتالية التي تلقوها على يد تحالف دعم الشرعية والجيش اليمني، استعان الحوثيون بخبير إيراني يحمل الجنسية الأوروبية بهدف وضع الخطط العسكرية التي تحد من عملية الانهيار.

هذا ما كشف عنه تقرير جديد صدر عن التوجيه المعنوي للقوات المسلحة اليمنية، حيث أكد أن الخطة التي قدمها الخبير الإيراني الذي يطلق عليه ‘‘الأمير‘‘ تضمنت إعادة هيكلة المليشيات على الأرض، وترتيب انتشارها في جبهات صعدة جراء عمليات الاستنزاف الواسعة التي تعرضت لها خلال الآونة الأخيرة.

ونقل التقرير عن مصادر ميدانية أن الميليشيات قد شكلت 5 مجاميع متحركة انتقتهم من نخبة عناصرها من جبهات القتال يقودهم القيادي الحوثي هاشم الغماري، كما سحبت أكثر من 70% من جبهات الحدود وجبهة نهم وصرواح.

وأكدت مصادر التقرير أن الميليشيات أرسلت مؤخراً عناصر من هذه المجاميع إلى محور البقع شمالي صعدة في محاولة استعادة المناطق التي خسرتها خلال الفترة الماضية وتستعد لشن هجوم واسع.