تكريم الطلاب المسلمين المتفوقين في أستراليا

تواصل – متابعات:

شارك القائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين في أستراليا مشعل بن حمدان الروقي في الحفل الذي أقامه بيت الزكاة الخيري الأسترالي في سدني اليوم (الأحد)، لتكريم الطلبة المسلمين المتفوقين في أستراليا الحاصلين على درجات عالية ومميزة في الشهادة الثانوية الأسترالية العامة، للعام الدراسي 2017.

ويبلغ عدد الطلاب المكرمين 95 طالبا، وتم تكريمهم بحضور مفتي أستراليا الدكتور إبراهيم أبو محمد، ومدير مكتب الدعوة في أستراليا أنور عبدالعزيز الصولي، وعدد من النواب والمسؤولين الأستراليين ومديري المدارس وقادة فعاليات الجاليات المسلمة في أستراليا.

وعبَّر الروقي خلال تسليمه الدروع التقديرية ونسخة من المصحف الشريف مع ترجمة للمعاني باللغة الإنجليزية للطلبة للمتفوقين، عن سعادته بتفوق الطلاب المسلمين في مجالات العلم والمعرفة في المجتمع الأسترالي.

من جهته، أشاد رئيس بيت الزكاة الأسترالي محمد الشامي في كلمة ألقاها خلال الحفل، بالدعم الذي تقدمه المملكة للجالية الإسلامية في أستراليا وحول العالم.