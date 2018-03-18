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دهس طالبة أمام جامعة الإمام (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو يُظهر تجمع طالبات بجامعة الإمام بجوار زميلة لهن تعرضت للدهس، خلال عبورها الطريق بين الجامعة ومجمع “بنده” التجاري.

وعبر وسم (#حادث_دهس_فتاه_جامعه_الامام) تفاعل مغردون في “تويتر” مع الحادث، حيث أكد أحدهم أن الطالبة كانت تريد قطع الطريق، ووقفت لفترة طويلة، لكن كثافة السيارات لم تَقل، فلم تجد بداً من محاولة العبور، وحدث ما حدث.

وقال أحد المتفاعلين مع الوسم: “مصيبة رأيتها بعيني وليتني لم أفعل، الواضح أنها سليمة بإذن الله لكن الوضع لا يُحتمل، العتب على من “تعيجز” توقفه الزحمة وقال لها اقطعي الشارع، والعتب الآخر على أصحاب القرار أيبخلون بجسر لا يكلفهم شيئًا في مقابل الأرواح التي ستحفظ؟”.

وأضاف آخر: “هذا الطريق مكتظ بالسيارات والمشاة في الفترة الصباحية ويحتاج لإعادة نظر من الجهات الرسمية ليتم وضع جسور مشاة لتلافي مثل هذه الحوادث”.

وطالب الصحفي خالد الزيدان، في تغريدة له، بسرعة إنشاء جسر مشاة، ومراقبة خروج الطالبات المتكرر بكثافة عالية إلى مجمع بنده، فعلاوة على إقدامهن على عبور الطريق دون جسر، تكثر المخالفات داخل المجمع، وأبرزها المعاكسات للبنات.

وأشار المغردون إلى أن الفتاة أصيبت فقط، وأن حالتها باتت مستقرة، بعد وصول الفرق الإسعافية وسرعة تدخلهم.

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